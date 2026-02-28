Lavori fermi al liceo Marone | a rischio 6 milioni di euro di fondi PNRR

I lavori di ampliamento del liceo Marone sono attualmente fermi, mettendo a rischio l’utilizzo di circa sei milioni di euro provenienti dai fondi PNRR. La sospensione dei lavori riguarda sia le attività didattiche che le condizioni degli ambienti scolastici, coinvolgendo direttamente studenti, insegnanti e personale scolastico. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti della comunità scolastica, che chiedono chiarimenti e interventi immediati.

A rischio ben 6 milioni di euro di fondi PNRR, con evidenti ripercussioni sulla didattica e sulla vivibilità degli ambienti da parte della comunità scolastica: a lanciare il campanello d’allarme sullo stallo dei lavori di ampliamento dell’ISIS ‘Publio Virgilio Marone’ di Mercato S.Severino è il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Asilo a Bari Vecchia, lavori fermi. Fondi Pnrr a rischio, c?è il piano BL’asilo nido nella Diomede Fresa nel cuore di Bari Vecchia, finanziato con fondi Pnrr per 775mila euro, potrebbe essere a rischio. Presutti (Pd) sui lavori nella scuola Mazzini: "Lavori fermi per un anno e a rischio 4,5 milioni di euro"Duro attacco del consigliere comunale del Pd Marco Presutti e del gruppo consiliare dem all'amministrazione Masci sulla questione dei lavori in... Una selezione di notizie su Lavori fermi. Temi più discussi: Cosenza: lavori bloccati al Fermi, Ciacco attacca Lamensa la smetta di giocare a fare il presidente; Liceo Fermi e palestra a San Giovanni in Fiore: Ciacco attacca Lamensa sui cantieri fantasma; Campo Coni, l'amministrazione comunale prevede una data di fine dei lavori; I lavori e i programmi della giunta: Solo una minestra di chiacchiere. Mercato San Severino, lavori fermi al liceo: 6 milioni PNRR in bilico e disagi per gli studentiStampa A rischio ci sono i 6 milioni di euro di fondi PNRR, con evidenti ripercussioni sulla didattica e sulla vivibilità degli ambienti da parte della comunità scolastica. A lanciare il campanello d’ ... salernonotizie.it Cosenza: lavori bloccati al Fermi, Ciacco attacca Lamensa «la smetta di giocare a fare il presidente»Il consigliere provinciale Ciacco attacca il presidente facente funzioni della Provincia «lavori bloccati al Liceo Fermi e palestra incompiuta a San Giovanni in Fiore» ... quicosenza.it Mercato San Severino, lavori fermi al liceo: 6 milioni PNRR in bilico e disagi per gli studenti - facebook.com facebook Treni fermi tra Piemonte e Lombardia: lavori e date da sapere x.com