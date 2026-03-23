Il nodo dei parcheggi | Controlli in via Sicilia

"Servono più controlli sui parcheggi e interventi per la sicurezza della strada in via Sicilia". I consiglieri di minoranza Karim Toncelli e Luca Baroncini, (Lega), hanno presentato una mozione per segnalare alcune criticità della zona, raccolte attraverso le segnalazioni dei residenti, afflitti dal problema. Per questo motivo, gli esponenti dell’opposizione chiedono l’intervento della giunta. "In queste settimane – spiega Toncelli – diversi cittadini mi hanno contattato per segnalare problemi legati alla sosta e alla viabilità della strada. In particolare, viene lamentata la presenza frequente di auto parcheggiate negli stalli gialli riservati ai residenti senza il necessario permesso, creando disagi a chi ha diritto a quegli spazi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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