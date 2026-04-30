Il nodo del traffico caos Innovazione civica per la mobilità urbana Ecco il piano Tempestini

Il centro della città si trova nel mezzo di un traffico intenso, con le strade spesso congestionate. È stato presentato un nuovo piano chiamato Tempestini, dedicato a migliorare la mobilità urbana. Il progetto mira a risolvere i problemi di circolazione e a favorire soluzioni innovative. Il sindaco ha specificato che l'obiettivo è superare l'immobilismo e rendere più fluido il movimento nelle vie principali.

"Ormai" è un avverbio che non gli va giù. Sa di immobilismo quando invece proprio la mobilità dovrebbe essere la madre di tutte le battaglie in una città come Prato. "Cosa ce ne facciamo delle tecnologie se non le usiamo per noi?". E questa battaglia Matteo Tempestini, ingegnere informatico di 46 anni, di certo uno di quei cittadini che non stanno alla finestra ma vogliono dare un contributo al cambiamento, vuole affrontarla con l’arma che gli è più congeniale: la tecnologia, non per proporre nuove strade, ma strade più intelligenti grazie al progetto #PratoMiMuovo. L’assunto di partenza è che le grandi e costose opere non siano la risposta, in quanto sposterebbero i problemi anziché risolverli.🔗 Leggi su Lanazione.it

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