A Lido di Camaiore torna il Versilia Horse Show

A Lido di Camaiore torna il Versilia Horse Show, evento equestre che si svolgerà nel corso della stagione. Il 28 marzo 2026 è stata annunciata l'apertura del conto alla rovescia con l'inizio delle attività preparatorie per la manifestazione. L'evento è patrocinato dal Longines e presentato da Giorgio Armani, coinvolgendo diverse discipline e competizioni equestri.

Lido di Camaiore, 28 marzo 2026 – Inizia il conto alla rovescia per il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani. Dal 7 al 10 maggio, Lido di Camaiore ospiterà infatti la seconda edizione di questo concorso ippico internazionale di salto ostacoli che già all’esordio non ha mancato di attirare l’attenzione, affascinando lo showbiz del jumping internazionale. Alla conferenza stampa al Foro Italico di Roma, aperta da un saluto inviato dal ministro dello Sport Andrea Abodi e dal presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Luciano Buonfiglio, sono intervenuti Diego Nepi Molineris – amministratore delegato di Sport e Salute... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Lido di Camaiore torna il Versilia Horse Show Articoli correlati Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Lido di Camaiore-Lido di Camaiore: orari, tv, percorso, favoriti. Ganna vuole vincere la cronometro Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: programma Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, orari di partenza, tvLa Tirreno-Adriatico 2026 inizierà lunedì 9 marzo con una cronometro individuale a Lido di Camaiore: sarà una sfida contro il tempo lungo gli 11,5 km... Aggiornamenti e notizie su A Lido di Camaiore torna il Versilia... Temi più discussi: Terre di Toscana: i migliori vini della regione convergono ancora una volta al Lido di Camaiore; Terre di Toscana, alla scoperta di grandi vini e vecchie annate; Altolà di Italia Nostra: Vigileremo sui lavori; Carambola tra due auto a Lido di Camaiore. La Prima Estate: il 20 giugno Marlene Kuntz, Ministri e Casino Royale a Lido di CamaiorePh Michele Piazza La Prima Estate svela i protagonisti di sabato 20 giugno, scegliendo ... msn.com A Lido di Camaiore una serata per ricordare Domenico CaliendoIl Bistrot Buoniamici di Lido di Camaiore ospiterà una serata speciale: una Cena di Beneficenza organizzata in occasione del primo anniversario di attività del locale, dedicata alla raccolta fondi a f ... versiliatoday.it Coppa Italia di Tiro alla fune, domenica gare a Lido di Camaiore - facebook.com facebook