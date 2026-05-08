Longines Horse Show Stamani l’inaugurazione | Vetrina per il territorio

Questa mattina si è aperto il Longines Horse Show, evento che richiama attenzione internazionale e viene trasmesso anche sulle reti televisive nazionali. Numerosi atleti e personaggi di rilievo hanno partecipato all’inaugurazione, attirando l’interesse di pubblico e media. L’evento ha portato un notevole afflusso di visitatori, generando un beneficio economico per le attività e le strutture ricettive locali, grazie all’arrivo di diverse centinaia di persone.

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Riflettori da tutto il mondo, passaggi sulle tv nazionali, atleti e personaggi di prestigio, e dulcis in fundo un notevole ritorno economico per le attività e le strutture ricettive del territorio grazie all’arrivo di svariate centinaia di persone. A collezionare questo pacchetto di vantaggi è la seconda edizione del " Versilia Horse Show " targato Longines e Giorgio Armani di scena fino a domenica nella suggestiva cornice del parco BussolaDomani a Lido di Camaiore. L’atteso evento ha preso il via ieri con le prove e le prime gare, mentre il taglio del nastro è previsto stamani alle 11 alla presenza, tra gli altri, del sindaco Marcello Pierucci.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Longines Horse Show. Stamani l’inaugurazione: "Vetrina per il territorio" Notizie correlate A Lido di Camaiore torna il Versilia Horse ShowLido di Camaiore, 28 marzo 2026 – Inizia il conto alla rovescia per il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani. Leggi anche: Cavalli Arabi a Carmagnola: il programma del Parco Vigna Arabian Horse Show 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Longines Horse Show. Stamani l’inaugurazione: Vetrina per il territorio; Howden tra gli sponsor del Longines Versilia Horse Show 2026; Andrea Pisani firma la 145 di apertura del Longines Versilia Horse Show 2026; Al via il Longines Horse Show, il gotha dell’equitazione si sfida a Lido. Longines Horse Show. Stamani l’inaugurazione: Vetrina per il territorioIl sindaco Pierucci sottolinea il ritorno turistico ed economico dell’evento. In gara oltre 300 cavalli provenienti da 22 nazioni. Mezzo milione di montepremi. lanazione.it Al via il Longines Horse Show by Giorgio Armani a Lido di Camaiore. Il gotha del salto ostacoli in Versilia: spettacolo annunciatoAlla sua seconda edizione il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani, da oggi a domenica, è ... msn.com Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani, che spettacolo! Il nostro territorio sotto i riflettori per quattro meravigliosi giorni all'insegna dello sport e dell'equitazione. Il nostro Parco BussolaDomani vestito a festa per accogliere migliaia di perso facebook Dal 7 al 10 maggio 2026 torna a Lido di Camaiore il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani. Radio Monte Carlo è radio ufficiale con collegamenti live di Maurizio DiMaggio direttamente dalla Versilia #versiliahorse x.com