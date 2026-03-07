Virginia Raffaele torna al cinema insieme a Fabio De Luigi, che recita e dirige nel film “Un bel giorno”. L’attrice ha raccontato di aver vissuto una crisi dopo il suo successo, durante la quale si è chiusa in casa e ha trovato conforto in un baule. La pellicola sarà nelle sale prossimamente.

Virginia Raffaele torna al cinema accanto a Fabio De Luigi, che con lei recita ma la dirige anche in “Un bel giorno”. La loro complicità va ben oltre l’intesa sul set: “ Ci raccontiamo segreti sapendo che dopo cinque minuti l’informazione si autodistruggerà. Lui sa dei miei segreti e io so i suoi. È proprio una bella amicizia” racconta a Repubblica. Il rapporto con i social. Nel corso dell’intervista l’attrice anche su altre tematiche, come i l rapporto con i social network, che vive “con parsimonia. Perché ci sono giorni in cui non me ne importa nulla e altri in cui magari ti senti più fragile. Basta un commento e ti rovina la giornata”. Quando viene interrogata sul successo, cita Massimo Troisi: “Il successo è una cassa di amplificazione di ciò sei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto una crisi dopo il successo. Mi sono chiusa in casa e ho trovato la risposta in un baule”: così Virginia Raffaele

“Gli ho cavato un occhio e l’ho ingerito, gli ho mangiato la mano e il collo e mi sono addormentato”: la confessione choc dopo l’omicidio del compagno di cellaNelle prime ore del mattino dell’8 febbraio, la cella 20 del modulo 91 del complesso penitenziario de La Serena, in Cile, è diventata teatro di un...

Piero Chiambretti: «Non ho mai saputo chi fosse mio padre. Ma so chi è stata mia madre: la donna che mi ha lasciato scegliere. Quando ho potuto l'ho fatta licenziare e le ho comprato una casa»«Non lo faccia diventare il solito pezzo sugli artisti sfigati nella vita e ricompensati nel lavoro, perché non è così.

Ho cambiato il mio stipendio su un altro conto e poche ore dopo mia moglie e sua figlia sono arrivat

Aggiornamenti e notizie su Virginia Raffaele.

Temi più discussi: Virginia Raffaele: Dopo il successo ho avuto una crisi. Ho trovato la risposta in un baule; Protagonisti di Sanremo e dove trovarli: i tour in Sicilia dei cantanti in gara e degli ospiti; Sul set con Fabio De Luigi: Un film sulla seconda possibilità. Una sfida per un ansioso come me; Brancaccio sogna un polo culturale nell’area industriale.

Ho avuto una crisi dopo il successo. Mi sono chiusa in casa e ho trovato la risposta in un baule: così Virginia RaffaeleL'attrice si racconta tra amicizia con De Luigi, rapporto difficile con i social e un momento di difficoltà dopo il successo ... ilfattoquotidiano.it

Virginia Raffaele: Dopo il successo ho avuto una crisi. Ho trovato la risposta in un bauleL’attrice è in sala con Un bel giorno, di e con Fabio De Luigi, commedia su un incontro, un amore, la ricerca di un equilibrio sentimentale. Un messaggio ... repubblica.it

Tutto pronto per la prossima imperdibile puntata de “La rosa purpurea”. Stasera, alle 18:05, ai microfoni di Franco Dassisti ci saranno Virginia Raffaele e Fabio De Luigi per presentare il film in uscita “Un bel giorno”. Nel cast anche Maria Gifuni. Non mancate! - facebook.com facebook

Appuntamenti su #Tv2000 #6marzo ore 21.10 film "Miracle" ore 23.10 Effetto Notte, dentro il cinema con @fabio_falzone protagonisti Fabio De Luigi e Virginia Raffaele #guidatv #film #intrattenimento #storieitaliane #biopic #informazione #teatro #cinema x.com