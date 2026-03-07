Ho avuto una crisi dopo il successo Mi sono chiusa in casa e ho trovato la risposta in un baule | così Virginia Raffaele

Da ilfattoquotidiano.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Virginia Raffaele torna al cinema insieme a Fabio De Luigi, che recita e dirige nel film “Un bel giorno”. L’attrice ha raccontato di aver vissuto una crisi dopo il suo successo, durante la quale si è chiusa in casa e ha trovato conforto in un baule. La pellicola sarà nelle sale prossimamente.

Virginia Raffaele torna al cinema accanto a Fabio De Luigi, che con lei recita ma la dirige anche in “Un bel giorno”. La loro complicità va ben oltre l’intesa sul set: “ Ci raccontiamo segreti sapendo che dopo cinque minuti l’informazione si autodistruggerà. Lui sa dei miei segreti e io so i suoi. È proprio una bella amicizia” racconta a Repubblica. Il rapporto con i social. Nel corso dell’intervista l’attrice anche su altre tematiche, come i l rapporto con i social network, che vive “con parsimonia. Perché ci sono giorni in cui non me ne importa nulla e altri in cui magari ti senti più fragile. Basta un commento e ti rovina la giornata”. Quando viene interrogata sul successo, cita Massimo Troisi: “Il successo è una cassa di amplificazione di ciò sei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ho avuto una crisi dopo il successo mi sono chiusa in casa e ho trovato la risposta in un baule cos236 virginia raffaele
© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto una crisi dopo il successo. Mi sono chiusa in casa e ho trovato la risposta in un baule”: così Virginia Raffaele

“Gli ho cavato un occhio e l’ho ingerito, gli ho mangiato la mano e il collo e mi sono addormentato”: la confessione choc dopo l’omicidio del compagno di cellaNelle prime ore del mattino dell’8 febbraio, la cella 20 del modulo 91 del complesso penitenziario de La Serena, in Cile, è diventata teatro di un...

Piero Chiambretti: «Non ho mai saputo chi fosse mio padre. Ma so chi è stata mia madre: la donna che mi ha lasciato scegliere. Quando ho potuto l'ho fatta licenziare e le ho comprato una casa»«Non lo faccia diventare il solito pezzo sugli artisti sfigati nella vita e ricompensati nel lavoro, perché non è così.

Ho cambiato il mio stipendio su un altro conto e poche ore dopo mia moglie e sua figlia sono arrivat

Video Ho cambiato il mio stipendio su un altro conto e poche ore dopo mia moglie e sua figlia sono arrivat

Aggiornamenti e notizie su Virginia Raffaele.

Temi più discussi: Virginia Raffaele: Dopo il successo ho avuto una crisi. Ho trovato la risposta in un baule; Protagonisti di Sanremo e dove trovarli: i tour in Sicilia dei cantanti in gara e degli ospiti; Sul set con Fabio De Luigi: Un film sulla seconda possibilità. Una sfida per un ansioso come me; Brancaccio sogna un polo culturale nell’area industriale.

virginia raffaele ho avuto una crisiHo avuto una crisi dopo il successo. Mi sono chiusa in casa e ho trovato la risposta in un baule: così Virginia RaffaeleL'attrice si racconta tra amicizia con De Luigi, rapporto difficile con i social e un momento di difficoltà dopo il successo ... ilfattoquotidiano.it

virginia raffaele ho avuto una crisiVirginia Raffaele: Dopo il successo ho avuto una crisi. Ho trovato la risposta in un bauleL’attrice è in sala con Un bel giorno, di e con Fabio De Luigi, commedia su un incontro, un amore, la ricerca di un equilibrio sentimentale. Un messaggio ... repubblica.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.