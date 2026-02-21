Padovano sulla sconfitta della Juve contro il Como | Mi aspettavo una reazione diversa dopo la sconfitta contro il Galatasaray Continuiamo con i passi indietro Secondo me c’è questo problema

Un tifoso padovano commenta la sconfitta della Juventus contro il Como, attribuendola alla mancanza di reazione dopo la sconfitta contro il Galatasaray. Secondo lui, la squadra continua a fare passi indietro e questo rappresenta un problema evidente. La sua analisi si concentra sulle difficoltà di mantenere la concentrazione e sulla perdita di fiducia tra i giocatori. La discussione si concentra sulle cause di questa fase negativa.

Padovano ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sconfitta della Juventus contro il Como criticando molto i bianconeri. Le sue parole. Il pomeriggio dell’Allianz Stadium ha lasciato in dote alla Juventus una delle sconfitte più dolorose e inaspettate della stagione, aprendo ufficialmente un processo alla gestione tecnica e caratteriale del gruppo. Tra i commentatori più critici del post-partita, l’ex attaccante bianconero Michele Padovano ha espresso tutto il suo scontento per l’involuzione della squadra di Spalletti. Analizzando la gara ai microfoni di Sky Sport, ha messo sotto accusa non tanto la tattica, quanto l’anima stessa dei giocatori scesi in campo contro i lariani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Fischi e delusione all'Allianz: la reazione inattesa di Yildiz dopo la sconfitta della Juve contro il ComoYildiz manifesta insoddisfazione dopo la sconfitta della Juventus contro il Como, che ha suscitato fischi tra i tifosi.

Juve Como, i bianconeri fischiati dopo la sconfitta contro i lariani. Il gesto di Yildiz verso i tifosi è sorprendenteLa sconfitta della Juventus contro il Como ha provocato fischi dai tifosi allo stadio.

DISTRUTTI!!! NAPOLI 2-1 JUVENTUS | LIVE REACTION NAPOLETANI AL MARADONA HD

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.