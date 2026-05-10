Verona-Como la partita in diretta dal Bentegodi | Valle fuori per infortunio

Domenica 10 maggio alle 12.30 si gioca Verona-Como, partita valida per il campionato e trasmessa dal stadio Bentegodi. La squadra ospite affronta l’Hellas, che è già retrocessa, in una sfida che precede le ultime due di campionato contro Parma e Cremonese. Per questa occasione, il tecnico non potrà contare su Valle, out a causa di un infortunio. La partita rappresenta un’ultima possibilità di avvicinarsi all’obiettivo europeo.

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