Verona-Como la partita in diretta dal Bentegodi | Baturina parte dalla panchina
Oggi, domenica 10 maggio alle 12.30, il Como affronta in trasferta l'Hellas Verona al Bentegodi. La squadra ospite schiera Baturina in panchina, mentre l’Hellas, già retrocessa, gioca la penultima partita di campionato prima di affrontare Parma e Cremonese. La partita si tiene in un momento cruciale per il Como, che punta a qualificarsi per le competizioni europee.
Oggi, d0menica 10 maggio, alle 12.30, il Como è impegnato a Verona contro l'Hellas già retrocessa. Una sfida di campionato - la penultim prima di quelle con Parma e Cremonese - decisiva al fine di raggiungere lo storico traguardo dell'Europa. La partita in diretta1' Le formazioni.🔗 Leggi su Quicomo.it
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