Verona-Como la partita in diretta dal Bentegodi | Diao e Da Cuhna vicini al gol

Oggi, domenica 10 maggio, alle 12.30, si gioca la partita tra Verona e Como allo stadio Bentegodi. Il Verona, già retrocesso, affronta il Como in una sfida valida per il campionato. Questa gara rappresenta la penultima prima di quelle contro Parma e Cremonese e potrebbe influenzare le possibilità di qualificazione europea della squadra ospite. Diao e Da Cuhna sono tra i giocatori più attivi in attacco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui