Verona-Como la partita in diretta dal Bentegodi | Diao e Da Cuhna vicini al gol
Oggi, domenica 10 maggio, alle 12.30, si gioca la partita tra Verona e Como allo stadio Bentegodi. Il Verona, già retrocesso, affronta il Como in una sfida valida per il campionato. Questa gara rappresenta la penultima prima di quelle contro Parma e Cremonese e potrebbe influenzare le possibilità di qualificazione europea della squadra ospite. Diao e Da Cuhna sono tra i giocatori più attivi in attacco.
Oggi, d0menica 10 maggio, alle 12.30, il Como è impegnato a Verona contro l'Hellas già retrocessa. Una sfida di campionato - la penultim prima di quelle con Parma e Cremonese - decisiva al fine di raggiungere lo storico traguardo dell'Europa. Sedondo tempo in diretta57' Baturina e Da Cunha.🔗 Leggi su Today.it
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