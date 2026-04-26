Genoa-Como | la partita in diretta | si parte!

Alle 15 si svolge al Ferraris la partita tra Genoa e Como, due squadre con posizioni di classifica diverse. La sfida si presenta come un confronto interessante, con i padroni di casa che cercano punti utili per migliorare la posizione, mentre gli ospiti sperano di ottenere un risultato positivo. La partita viene trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evento dal vivo.

Si gioca alle 15: in campo al Ferraris Genoa e Como per una sfida tutta da capire viste le differenti situazioni di classsifica. I lariani lottano per una qualificazione europea (il sesto posto vale la Conference), mentre i liguri, già matematicamente salvi con la cura Rossi, non sembrano avere.🔗 Leggi su Quicomo.it

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