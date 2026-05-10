Verona-Como la partita in diretta dal Bentegodi | a segno Douvikas!

Oggi, domenica 10 maggio, alle 12.30, si gioca la partita tra Verona e Como allo stadio Bentegodi. La squadra ospite, il Como, lotta per ottenere punti utili per qualificarsi in Europa. L'Hellas Verona, già retrocessa, disputa l’ultima gara stagionale in casa. Durante l'incontro, Douvikas ha segnato un gol. Questa partita rappresenta la penultima del campionato prima degli incontri con Parma e Cremonese.

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