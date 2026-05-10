Verona-Como la partita in diretta dal Bentegodi | a segno Douvikas!

Da quicomo.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 10 maggio, alle 12.30, si gioca la partita tra Verona e Como allo stadio Bentegodi. La squadra ospite, il Como, lotta per ottenere punti utili per qualificarsi in Europa. L'Hellas Verona, già retrocessa, disputa l’ultima gara stagionale in casa. Durante l'incontro, Douvikas ha segnato un gol. Questa partita rappresenta la penultima del campionato prima degli incontri con Parma e Cremonese.

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Oggi, d0menica 10 maggio, alle 12.30, il Como è impegnato a Verona contro l'Hellas già retrocessa. Una sfida di campionato - la penultim prima di quelle con Parma e Cremonese - decisiva al fine di raggiungere lo storico traguardo dell'Europa. Sedondo tempo in diretta74' A segno il Verona con.🔗 Leggi su Quicomo.it

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