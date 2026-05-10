Como in Europa | Douvikas stende il Verona Lariani in piena corsa Champions

Il Como ha conquistato una vittoria importante contro il Verona grazie a un gol di Tasos Douvikas al 71'. La squadra di Cesc Fàbregas ha ottenuto tre punti fondamentali che le consentono di mantenere la posizione in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. La partita si è disputata allo stadio 'Bentegodi' e ha visto i lariani affrontare con determinazione l'avversario.

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Il Como di Cesc Fàbregas ha scritto la storia: espugnando il 'Bentegodi' di Verona (1-0) con un gol di Anastasios Douvikas al 71' i lariani si sono qualificati, aritmeticamente, per la prima volta nella loro storia, alle coppe europee. Una vera e propria impresa, quella firmata dalla compagine lombarda, protagonista di un campionato di Serie A di vertice. È bastato, al Como, un gol di Douvikas, al suo 13esimo centro in questo torneo, per cogliere tre punti contro la squadra di Paolo Sammarco, già matematicamente retrocessa da un paio di settimana, ma autrice di un'ottima partita. La certezza è che il Como, a due giornate dal termine del campionato, giocherà in Europa nella stagione 2026-2027.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Como in Europa: Douvikas stende il Verona. Lariani in piena corsa Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Genoa-Como 0-2, i lariani espugnano Marassi con Douvikas e Diao Genoa-Como 0-2: Douvikas e Diao rilanciano la rincorsa europea dei larianiGenova, 26 aprile 2026 - Dopo le sconfitte subite in rimonta in campionato e Coppa Italia contro l’Inter e il Sassuolo, il Como ritrova la via della... Argomenti più discussi: Tutte le notizie di calcio in Diretta; Serie A, Como-Napoli 0-0: Douvikas e Diao sprecano, palo di Politano; Douvikas una delle certezze del Como: e contro il Napoli...; Como-Napoli finisce 0-0. L'Inter a un punto dallo scudetto.