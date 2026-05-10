Il Como conquista la sua prima qualificazione in Europa grazie a una vittoria per 1-0 contro l’Hellas Verona. Il gol decisivo è arrivato da Douvikas a metà della ripresa, permettendo alla squadra di ottenere un risultato che le consente di affrontare le competizioni continentali per la prima volta nella sua storia. La partita si è giocata a Verona e si è conclusa con il successo dei lombardi.

Verona, 10 maggio 2026 - Al Como basta un gol di Douvikas a metà della ripresa per battere a domicilio l’Hellas Verona e centrare la prima qualificazione in Europa della sua storia. Quale coppa i lariani disputeranno il prossimo anno saranno gli ultimi 180’ del campionato a stabilirlo, ma intanto gli uomini di Fabregas hanno scritto una nuova, storica pagina per il club lariano, che con questi tre punti si è portato a due punti dal Milan (che giocherà questa sera in casa contro l’Atalanta) e a tre dalla Juventus. Espugnare il Bentegodi è stato però più complicato del previsto per la formazione lombarda, che nel primo tempo ha sofferto l’intraprendenza di un Hellas Verona che - nonostante una retrocessione già sancita dall’aritmetica - è esteso in campo con un ottimo piglio e si è più volte reso decisamente pericoloso dalle parti di Butez.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verona-Como 0-1, Douvikas firma la storica qualificazione in Europa dei lariani

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