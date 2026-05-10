Nel match tra Verona e Como, valido per la 36ª giornata di Serie A allo Stadio Bentegodi, Douvikas ha segnato il gol che ha permesso al Verona di conquistare un punto e mantenere vive le speranze di qualificazione europea. La partita ha visto alcuni giocatori distinguersi per le loro prestazioni, mentre altri sono stati meno incisivi. Il Como, invece, prosegue la sua corsa verso un piazzamento in Champions League, inseguendo obiettivi importanti in questa fase di campionato.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Bentegodi, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata a Verona Il Como continua la sua corsa imperterrita verso il sogno Champions League. Gli uomini di Fabregas battono il Verona, imponendosi al Bentegodi e portando a casa tre punti molto pesanti. La sfida, valevole per la trentaseiesima giornata di campionato si è chiusa con il punteggio di 1-0, grazie al gol siglato da Douvikas al 71?. Con questo successo il Como si porta a quota 65, a meno due dal Milan e davanti alla Roma (che stasera affronterà il Parma). Con questa vittoria i lariani festeggiano la prima, storica, qualificazione ad una manifestazione europea.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Verona-Como: Douvikas regala l’Europa a Fabregas

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