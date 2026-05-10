A Vernazza, è stata organizzata una cena al Baretto per raccogliere fondi a sostegno di Ethan, un bambino che necessita di un intervento. Chi desidera partecipare può prenotare un tavolo contattando direttamente il locale. Nei primi giorni di giugno, Ethan dovrà affrontare un intervento medico, che richiede un sostegno immediato da parte della comunità. La serata mira a raccogliere fondi per coprire le spese sanitarie.

? Punti chiave Come si può prenotare un tavolo per sostenere Ethan?. Cosa accadrà al piccolo Ethan nei primi giorni di giugno?. Perché l'Antica Osteria Il Baretto ha scelto questa iniziativa?. Quanto del ricavato della cena sarà destinato alle cure mediche?.? In Breve Cena presso Antica Osteria Il Baretto di Vernazza lunedì 25 maggio ore 19.30. Prenotazione obbligatoria per l'evento tramite numero telefonico 328 748 5155. Intervento chirurgico per atresia esofagea programmato per i primi giorni di giugno. Ricavato interamente devoluto per coprire le spese mediche del piccolo Ethan. Lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 19.30, l’Antica Osteria Il Baretto di Vernazza organizza una cena di beneficenza per sostenere le cure mediche del piccolo Ethan.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vernazza, cena al Baretto per l’intervento di Ethan: serve solidarietà

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