A Terranuova Bracciolini e nella frazione Traiana si è svolta una cena di solidarietà organizzata per raccogliere fondi a favore di Lorenzo, coinvolto in una vicenda giudiziaria. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, con momenti di cucina condivisa e scambio tra i presenti. La serata si è svolta in un locale della zona, con il ricavato destinato alle esigenze dell’interessato.

Arezzo, 09 aprile 2026 – La comunità di Terranuova Bracciolini e della frazione Traiana si stringe attorno a Lorenzo, un ragazzo di 14 anni che affronta una sfida importante: un intervento chirurgico complesso e costoso necessario per migliorare significativamente la sua deambulazione e la qualità della vita. Per sostenere il giovane e la sua famiglia, sabato 18 aprile, a partire dalle ore 20:00, i locali del Circolo Sociale ANSPI Traiana ospiteranno la “Cena di Solidarietà – Insieme per Lorenzo”, un evento conviviale e benefico che punta a raccogliere fondi, sensibilizzare la cittadinanza e rafforzare il senso di comunità. L’iniziativa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cena di Solidarietà a Terranuova: la comunità si mobilita per Lorenzo

Minù: 2 mesi di ricerca a Senigallia, la comunità si mobilitaSenigallia, 9 marzo 2026: la gattina Minù è scomparsa da due mesi e ha scatenato una mobilitazione senza precedenti nella provincia di Ancona.

Una cena che accende la speranza: Trento si mobilita per DomenicoAlle Cantine Ferrari una serata solidale per sostenere una famiglia di Civezzano.

Temi più discussi: Sfilata e cena di solidarietà; Alta cucina e solidarietà: a Manno torna la cena di Children of Africa con lo chef stellato Pietro Leemann; Arrone, cena di solidarietà Terni-Istanbul. Ricavato per la San Vincenzo de' Paoli e la Caritas; La solidarietà diventa continuità della cura: 25mila euro raccolti dalla cena di gala della Collina degli Elfi.

Cena di Solidarietà a Terranuova: la comunità si mobilita per LorenzoArezzo, 09 aprile 2026 – La comunità di Terranuova Bracciolini e della frazione Traiana si stringe attorno a Lorenzo, un ragazzo di 14 anni che affronta una sfida importante: un intervento chirurgico ... lanazione.it

Alta cucina e solidarietà: a Manno torna la cena di Children of Africa con lo chef stellato Pietro LeemannLUGANO — Non è solo una cena, ma un’esperienza che unisce il piacere della tavola a un gesto concreto di solidarietà. Torna anche quest’anno la Cena di Children of Africa, uno degli appuntamenti più ... ticinolive.ch

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Una famiglia travolta dall'esplosione della propria casa, una gara di solidarietà che ha toccato il cuore dell'Inter, pronta a sponsorizzare una cena di solidarietà per aiutare Leonardo e la sua famiglia a continuare a sperare. La consegna della cifra raccolta in di - facebook.com facebook