Oggi a Verissimo Romina Carrisi ha commentato l'intervista di suo padre andata in onda a Domenica In. La figlia ha affermato che il padre avrebbe dovuto concentrarsi di più sulla famiglia, senza entrare nei dettagli dell'intervista. La donna ha espresso chiaramente la sua opinione, criticando le scelte fatte dall'uomo nel passato. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata in questa occasione.

Intervista fiume aVerissimodiRomina Carrisi, la figlia di Al Bano ospite da Toffanin ha commentato l’ospitata di suo padre che si è infuriato per la precedente intervista della sua ex Romina Power a Belve. La terzogenita ha cercato di risistemare la situazione ma con grande onestà ha ammesso che suo padreha commesso diversi errori con quella intervista.Si è schierata più dalla parte di sua madre, cercando di proteggerla. Ma ha voluto anche lanciare un messaggio importante ai genitori, ricordando loro che ci sono dei figli di mezzo che, seppur adulti, soffrono ancora questa situazione, soprattutto nel vedere i propri genitori litigare in televisione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verissimo, Romina Carrisi condanna papà Al Bano: “Doveva pensare a noi figli”

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