Durante un’intervista a Verissimo, Romina Carrisi ha espresso delusione nei confronti di suo padre, Al Bano, accusandolo di averla delusa. La conversazione ha riacceso le tensioni tra i due e ha attirato l’attenzione dei media italiani sulla vicenda familiare. La discussione riguarda aspetti personali e relazionali, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della delusione. La situazione resta al centro delle cronache di gossip e attira l’interesse del pubblico.

La tensione tra Al Bano e Romina Power continua a occupare il centro della scena televisiva italiana. A una settimana dall’intervista del cantante a Domenica In, in cui ha criticato aspramente l’ex moglie, arriva la replica della figlia Romina Carrisi, ospite di Verissimo. Un intervento intenso, segnato da momenti di forte emotività, in cui l'attrice e pittrice ha scelto di esporsi senza reticenze, prendendo posizione pubblicamente anche nei confronti del padre, che non ha esitato ad attaccare duramente. Romina Carrisi a Verissimo contro il padre Al Bano Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Romina Carrisi ha scelto...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano, la figlia Romina Carrisi a Verissimo lo attacca duramente: “Mi ha deluso”

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