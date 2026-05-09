Paola Turci rompe il silenzio su Francesca Pascale a Verissimo | ‘È stato un amore tossico’

Nelle ultime settimane si sono susseguite voci sulla fine del matrimonio tra due artiste. Una di loro, cantante e autrice, ha scelto di uscire allo scoperto durante una trasmissione televisiva, descrivendo la relazione come un amore tossico. La cantante ha confermato di aver deciso di parlare dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, senza fornire ulteriori dettagli sulla fine del rapporto.

Paola Turci rompe il silenzio su Francesca Pascale: “È stato un amore tossico”. Dopo mesi di indiscrezioni e silenzi, Paola Turci ha deciso di parlare apertamente della fine del matrimonio con Francesca Pascale. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 9 maggio, la cantante ha affrontato per la prima volta in modo diretto il tema della separazione, confermando alcune delle parole già pronunciate dall’ex compagna nei mesi scorsi. “Francesca ha ragione quando parla di amore tossico”, ha ammesso la cantante durante l’intervista, spiegando come il rapporto tra loro fosse diventato sempre più complicato nel tempo. “Probabilmente non ci comprendevamo davvero.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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