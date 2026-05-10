Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Verissimo, affermando di aver scoperto di essere più fragile di quanto pensasse. La showgirl ha spiegato di aver vissuto momenti difficili durante il reality e si è detta delusa da alcune situazioni vissute nel programma. Le sue parole sono arrivate dopo il suo allontanamento dall’esperienza televisiva, che ha definito complessa e impegnativa.

Il bilancio di Paola Caruso al Gf Vip è negativo: a Verissimo confida di essere rimasta delusa da come ne è uscita: "Io ho avuto reazioni di rabbia perché provavo emozioni vere, non riuscivo a gestirle" Ospite aVerissimo Paola Carusoche ha commentato l’esperienza alGf Vipda cui ne è reduce. La concorrente è stata eliminata e ritiene che non ne è uscita bene. E’ dispiaciuta per com’è andata ed ha capito perché ha ricevuto certe critiche. Inoltre ha ammesso che l’ha fatta stare molto male sia la mancanza dal suo compagno – dato che non aveva certezze poiché stavano insieme da poco- e di suo figlioMichelecon cui ha un rapporto strettissimo. Paola Carusoa Verissimo ha detto:“Sono un po’ frastornata, un po’ dispiaciuta, sto mettendo insieme i pezzi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verissimo, Paola Caruso dopo il Gf Vip: “Mi sono accorta di essere fragile”

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