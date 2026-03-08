Paola Caruso sarà ospite di Verissimo, confermando la sua partecipazione come appuntamento ricorrente. La showgirl ha condiviso un messaggio affettuoso di suo figlio durante l'intervista. La presenza di Caruso nel programma si ripete di volta in volta, consolidando così un momento fisso nel suo calendario mediatico.

Nuovo appuntamento per Paola Caruso a Verissimo. Arrivati a questo punto, si può dire si tratti di una sorta di check fisso in calendario. Le porte dello studio di Silvia Toffanin si aprono con grande frequenza per lei, spesso per parlare del difficile percorso di suo figlio. In quest’occasione, però, il motivo cardine è ben differente. Nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Non appena si è seduta dinanzi a Silvia Toffanin, largo al grande annuncio. Dopo un decisamente poco concordato “lo dici tu, no dillo tu”, ecco l’annuncio ufficiale: “Paola Caruso è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip ”. Applauso immancabile e grandi sorrisi, al netto del fatto che questa sarà probabilmente una delle edizioni più controverse di sempre, dopo il caso Corona. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paola Caruso al GF Vip, è ufficiale: il dolce messaggio di suo figlio a Verissimo

Paola Caruso al Grande Fratello Vip: è la prima concorrente ufficialeA Verissimo Paola Caruso annuncia che è la prima concorrente del Grande Fratello Vip che partirà il 17 marzo.

