Artese Gruppo misto | Stop al taglio degli alberi e al consumo di suolo A Pescara serve un vero ambientalismo

La consigliera comunale Caterina Artese, rappresentante del Gruppo misto, ha espresso la richiesta di fermare il taglio degli alberi e il consumo di suolo a Pescara, sottolineando la necessità di un vero ambientalismo in città. A pochi giorni dalle elezioni amministrative di marzo, che coinvolgono oltre 14.000 elettori delle 23 sezioni in cui si sono svolte le urne, si prepara alla sfida elettorale.

🔗 Leggi su Ilpescara.it Troppi scempi al verde urbano, dal Comune la richiesta di Artese (Gruppo misto): "La Regione approvi il regolamento"Troppi scempi al verde in Abruzzo: il regolamento regionale al Verde urbano va fatto. "Stop al consumo di suolo e azioni per la mobilità dolce""Il nostro programma ha come cardine l'idea di 'cura' che significa avere cura e prendersi cura delle relazioni con le persone, dell'erogazione dei...