Vento forte e rischio frane | nuova allerta meteo per l’Emilia-Romagna nella giornata di lunedì

Da forlitoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio, l’Emilia-Romagna si troverà sotto una nuova allerta meteo a causa di venti sostenuti provenienti da sud-ovest, che in alcune zone dei crinali appenninici centrali ed orientali potranno raggiungere raffiche tra i 75 e gli 88 kmh. La regione dovrà fare attenzione a possibili frane e cadute di alberi, considerate le condizioni di maltempo previste per la giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per la giornata di lunedì (11 maggio) è prevista una fase di maltempo sulla regione, con venti sostenuti di sud-ovest che potranno raggiungere intensità di burrasca forte sui crinali appenninici centrali ed orientali, con raffiche fino a 75-88 kmh. Sulla fascia collinare sono attesi venti di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Neve a marzo 2026 con vento forte e mareggiate: in Emilia Romagna è allerta meteoBologna, 24 marzo 2026 – Vento forte, mareggiate, temperature in picchiata e neve a bassa quota in Emilia Romagna e anche nelle Marche.

Temporali da allerta gialla, piogge intense e rischio frane in Emilia-Romagna: le previsioni meteoBologna, 20 aprile 2026 — Torna il maltempo sull’Emilia-Romagna e scatta l’allerta gialla per temporali per la giornata di martedì 21 aprile su quasi...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web