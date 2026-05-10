Vento forte e rischio frane | nuova allerta meteo per l’Emilia-Romagna nella giornata di lunedì

Lunedì 11 maggio, l’Emilia-Romagna si troverà sotto una nuova allerta meteo a causa di venti sostenuti provenienti da sud-ovest, che in alcune zone dei crinali appenninici centrali ed orientali potranno raggiungere raffiche tra i 75 e gli 88 kmh. La regione dovrà fare attenzione a possibili frane e cadute di alberi, considerate le condizioni di maltempo previste per la giornata.

Per la giornata di lunedì (11 maggio) è prevista una fase di maltempo sulla regione, con venti sostenuti di sud-ovest che potranno raggiungere intensità di burrasca forte sui crinali appenninici centrali ed orientali, con raffiche fino a 75-88 kmh. Sulla fascia collinare sono attesi venti di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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