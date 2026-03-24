Nei giorni di marzo 2026 si sono verificati venti intensi, mareggiate e un calo delle temperature che ha portato neve a quote basse in diverse aree dell’Emilia Romagna e delle Marche. Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato disagi e sono state diramate allerte meteo per le regioni coinvolte. Le precipitazioni nevose si sono concentrate anche in zone normalmente non interessate da questo fenomeno in primavera.

Bologna, 24 marzo 2026 – Vento forte, mareggiate, temperature in picchiata e neve a bassa quota in Emilia Romagna e anche nelle Marche. Si avvicina aprile e, invece, torna l’inverno. L’attenzione degli esperti è tutta concentrata sulla giornata di giovedì 25 marzo quando un intenso fronte di bassa pressione stazionerà sull’Adriatico davanti alle nostre coste, con un grave rischio mareggiate in zone già alle prese con l’ erosione e l’innalzamento del livello del mare. Inoltre, molte stazioni balneari hanno già iniziato a spianare le dune in vista della ripresa della stagione turistica che, si spera, aprirà a Pasqua. Ma le previsioni meteo non fanno ben sperare neanche per i primi giorni di aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve a marzo 2026 con vento forte e mareggiate: in Emilia Romagna è allerta meteo

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