Venti forti e maltempo | domani allerta gialla nel Parmense

Da parmatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani nel Parmense è prevista un’allerta gialla a causa di condizioni meteo avverse. Sono attese raffiche di vento che raggiungeranno i 90 chilometri orari in Appennino e i 74 nelle zone collinari, accompagnate da pioggia e maltempo diffuso. La perturbazione interessa principalmente l’area montana e le zone collinari, con possibili disagi legati alle condizioni atmosferiche. Le autorità consigliano di prestare attenzione alle allerte in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Raffiche di vento di quasi  90 chilometri orari in Appennino e di 74 nelle aree collinari, pioggia e maltempo. Per la giornata di domani, lunedì 11 maggio, allerta gialla e arancione in alcune zone dell'Emilia-Romagna, tra cui il Parmense. Nessuna allerta invece in città.Nella provincia di Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Maltempo, allerta gialla e venti forti: danni da Nord a SudIl vortice ciclonico investe il Centro-Sud con temporali e raffiche intense, mentre la Protezione Civile dirama l’allerta gialla in diverse regioni.

Maltempo a Reggio Calabria e in provincia, temporali e forti venti: scatta l'allerta giallaLa Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di criticità idrogeologica-idraulica dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 24 di domani,...

Argomenti più discussi: Temporali forti e vento di burrasca, l’allerta meteo scuote l’Emilia Romagna: ecco le zone colpite; Previsti piogge forti e maltempo: scatta la doppia allerta meteo; Illusione sole sull'Italia, ecco i temporali: quando e dove, le previsioni meteo; Torna il maltempo, piogge e temporali al Centro-Nord. Allerta arancione in Toscana.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web