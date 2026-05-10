Venti forti e maltempo | domani allerta gialla nel Parmense
Domani nel Parmense è prevista un’allerta gialla a causa di condizioni meteo avverse. Sono attese raffiche di vento che raggiungeranno i 90 chilometri orari in Appennino e i 74 nelle zone collinari, accompagnate da pioggia e maltempo diffuso. La perturbazione interessa principalmente l’area montana e le zone collinari, con possibili disagi legati alle condizioni atmosferiche. Le autorità consigliano di prestare attenzione alle allerte in corso.
Raffiche di vento di quasi 90 chilometri orari in Appennino e di 74 nelle aree collinari, pioggia e maltempo. Per la giornata di domani, lunedì 11 maggio, allerta gialla e arancione in alcune zone dell'Emilia-Romagna, tra cui il Parmense. Nessuna allerta invece in città.Nella provincia di Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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