Venti forti e maltempo | domani allerta gialla nel Parmense

Domani nel Parmense è prevista un’allerta gialla a causa di condizioni meteo avverse. Sono attese raffiche di vento che raggiungeranno i 90 chilometri orari in Appennino e i 74 nelle zone collinari, accompagnate da pioggia e maltempo diffuso. La perturbazione interessa principalmente l’area montana e le zone collinari, con possibili disagi legati alle condizioni atmosferiche. Le autorità consigliano di prestare attenzione alle allerte in corso.

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