Un giovane di vent'anni è stato trovato di nuovo fuori dai domiciliari, violando le condizioni imposte. Si tratta dell’ennesima infrazione di questa misura, che continua a essere trasgredita nonostante i controlli regolari. Le autorità stanno valutando i prossimi passi in base alle norme vigenti, mentre le verifiche su eventuali responsabilità o motivazioni sono in corso. La situazione si inserisce nel quadro delle verifiche sui soggetti sottoposti a misure restrittive.

Nell’ambito del quotidiano monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione in carcere, i carabinieri della Stazione di Bondeno hanno accertato l’ennesima violazione alle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, da parte di un giovane che si trova agli arresti domiciliari dal mese di aprile. Infatti nel tardo pomeriggio dello scorso 7 maggio, i militari hanno individuato e arrestato all’interno dei giardini pubblici di Piazza Aldo Moro, un 20enne sorpreso fuori dall’abitazione in cui stava scontando la misura alternativa alla detenzione, frutto di una complessa vicenda giudiziaria che lo vede indagato per reati di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ventenne evade dai domiciliari. Si tratta dell’ennesima violazione

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