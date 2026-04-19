Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Caltanissetta dopo aver tentato di sfuggire alla polizia. Dopo aver lasciato la sua abitazione, si è rifugiato in un'altra casa del quartiere Santa Flavia e si è barricato all’interno. L’operazione si è protratta per diverso tempo, coinvolgendo le forze dell’ordine che sono intervenute per mettere fine alla situazione.

È stato arrestato Angelo Miraglia, 30 anni, protagonista di una lunga mattinata di tensione a Caltanissetta, nel quartiere Santa Flavia, dove si era barricato nell’abitazione di un conoscente dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. L’evasione e le ricerche L’uomo stava scontando una pena ai domiciliari a Ragusa, ma non sarebbe stato trovato durante un controllo della polizia, facendo scattare immediatamente l’allarme e le ricerche. Gli investigatori avevano ipotizzato che potesse trovarsi a Caltanissetta, nell’abitazione di un amico. Ore di tensione e spari In mattinata, dalla casa sono stati uditi alcuni spari, circostanza che ha portato al dispiegamento delle forze dell’ordine nella zona.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Evade dai domiciliari e si barrica in casa, arrestato a Caltanissetta

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