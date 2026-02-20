Il Venezuela ha approvato l’amnistia generale per i prigionieri politici

Il Venezuela ha deciso di concedere un’amnistia generale ai prigionieri politici, causando reazioni contrastanti nel paese. La legge riguarda solo alcuni detenuti, principalmente attivisti e oppositori, che potranno chiedere la libertà. Tuttavia, la liberazione dipenderà dall’approvazione di tribunali controllati dal governo, che spesso hanno rifiutato di liberare i detenuti. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni tra autorità e opposizione, mentre i familiari dei prigionieri temono che molte richieste rimangano inevase.

L’amnistia riguarderà i reati commessi a partire dal 1° gennaio 1999. È l’anno in cui Hugo Chávez, fondatore dell’attuale regime, salì al potere: la stessa Rodríguez fa parte del movimento politico del “chavismo”. Già dopo l’attacco statunitense il regime venezuelano aveva iniziato a liberare alcuni prigionieri, tra cui il cooperante italiano Alberto Trentini, detenuto per 423 giorni senza accuse formali: l’amnistia dovrebbe in teoria permettere una scarcerazione di massa. Il processo sarà comunque lungo, non sono ancora chiari una serie di dettagli in particolare sul numero preciso di persone che vi rientreranno. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Il Venezuela ha approvato l’amnistia generale per i prigionieri politici Leggi anche: Caracas annuncia amnistia generale per tutti prigionieri politici Leggi anche: Venezuela, Rodriguez annuncia amnistia per i prigionieri politici Here’s the last 24 hours in geopolitics Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Venezuela ha approvato l’amnistia generale per i prigionieri politici; Venezuela, per Trump la priorità è il petrolio: quale sarà il destino del Paese?; Venezuela, via libera unanime dal Parlamento alla legge di amnistia; Venezuela, il Parlamento approva la legge sull'amnistia. Il Venezuela ha approvato l’amnistia generale per i prigionieri politiciLa legge però copre un numero limitato di detenuti, la cui liberazione andrà approvata da tribunali non indipendenti ... ilpost.it Venezuela: approvata la legge di amnistiaSvolta politica in Venezuela, dove il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge di amnistia per la convivenza democratica ... interris.it Il parlamento del Venezuela ha approvato in prima lettura un disegno di legge per concedere l’amnistia a centinaia di prigionieri politici x.com L'Assemblea Nazionale venezuelana ha approvato una riforma che abolisce il monopolio statale sul petrolio. Compagnie private potranno sfruttare il petrolio. Il voto arriva tre settimane dopo l'intervento militare statunitense e il sequestro di Maduro Sul sito: - facebook.com facebook