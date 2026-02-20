Venezuela approvata l’amnistia per i prigionieri politici | libero l’alleato di Machado

In Venezuela, Juan Pablo Guanipa, ex vice presidente dell’Assemblea nazionale e alleato di Maria Corina Machado, è stato messo in libertà. La decisione deriva da un’amnistia approvata dal governo venezuelano, che ha deciso di rilasciare diversi prigionieri politici. Guanipa aveva trascorso mesi in carcere con l’accusa di aver partecipato a manifestazioni contro il governo. La sua scarcerazione arriva nel giorno in cui si discute di riforme politiche nel paese. La sua famiglia ha accolto con sollievo la notizia.

(Adnkronos) – E' stato scarcerato in Venezuela Juan Pablo Guanipa, ex vice presidente dell'Assemblea nazionale e stretto alleato della leader dell'opposizione Maria Corina Machado. La scarcerazione è avvenuta poco dopo l'approvazione della legge per l'amnistia da parte del Parlamento con un voto all'unanimità. Diverse centinaia di oppositori potranno essere liberati ora grazie alla legge che.