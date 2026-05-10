Venezia sfida al voto | Martella guida i sondaggi verso Palazzo Ducale
A Venezia, le elezioni si avvicinano e i sondaggi indicano la candidatura di Martella in testa. La competizione riguarda anche la possibilità di arginare il calo di residenti nel centro storico. Tra gli argomenti discussi ci sono le modalità di gestione dei fondi destinati alla Biennale e alla Fenice. La campagna elettorale si concentra sui temi della tutela del patrimonio e delle risorse pubbliche destinate alla cultura.
? Domande chiave Chi riuscirà a fermare lo svuotamento del centro storico veneziano?. Come cambierà la gestione dei fondi per la Biennale e la Fenice?. Quali misure concreti proporranno i candidati per proteggere i residenti?. Perché il voto di Venezia influenzerà gli equilibri politici in Veneto?.? In Breve Martella 49% contro Venturini 41% secondo gli ultimi sondaggi elettorali.. Oltre ai due leader partecipano Martini, Boldrin, Vernier, Del Zotto, Agirmo e Corò.. Solo 50mila residenti su 250mila abitanti vivono nel centro storico veneziano.. Elezioni previste per i giorni 24 e 25 maggio prossimi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Venezia verso il Mediterraneo: la sfida di Martella per la paceLa sfida politica per il futuro di Venezia si sposta sul piano della diplomazia internazionale.
Leggi anche: Elezioni comunali a Venezia, il candidato del campo largo Martella in vantaggio sul centrodestra: i sondaggi