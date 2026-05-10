Venezia sfida al voto | Martella guida i sondaggi verso Palazzo Ducale

A Venezia, le elezioni si avvicinano e i sondaggi indicano la candidatura di Martella in testa. La competizione riguarda anche la possibilità di arginare il calo di residenti nel centro storico. Tra gli argomenti discussi ci sono le modalità di gestione dei fondi destinati alla Biennale e alla Fenice. La campagna elettorale si concentra sui temi della tutela del patrimonio e delle risorse pubbliche destinate alla cultura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui