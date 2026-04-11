Venezia si prepara a spostare il suo focus sulla scena internazionale, con una nuova iniziativa di un rappresentante politico locale che mira a promuovere la pace nel Mediterraneo. La strategia coinvolge incontri e accordi con altri paesi della regione, con l’obiettivo di favorire la stabilità e la cooperazione tra le nazioni coinvolte. La questione si inserisce in un quadro di tensioni e difficoltà diplomatiche che interessano l’intera area mediterranea.

La sfida politica per il futuro di Venezia si sposta sul piano della diplomazia internazionale. Martella, candidato sindaco sostenuto dalla coalizione tra centrosinistra, Movimento 5 Stelle e liste civiche, ha delineato questa mattina durante un intervento su Veneto24 una strategia volta a restituire alla città una funzione di dialogo nel Mediterraneo attraverso la creazione di un nuovo assessorato dedicato alla pace. Geopolitica e fragilità economica: il nesso tra conflitti globali e territorio. Il progetto presentato da Martella non si limita a una dichiarazione di intenti simbolica, ma punta a trasformare l’amministrazione in uno strumento operativo capace di gestire le ricadute dei grandi equilibri mondiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia verso il Mediterraneo: la sfida di Martella per la pace

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Il Friuli Venezia Giulia spicca il volo verso una nuova, grande sfida internazionale. Dal 23 al 25 febbraio 2027, Trieste ospiterà la 22ª edizione di Connect Aviation, tra i più prestigiosi appuntamenti mondiali dedicati allo sviluppo delle rotte aeree. Si tratta di un - facebook.com facebook

Ore 15:24 09/04/2026 #autostradaA27 VENEZIA - BELLUNO Bivio SS51/A27 #allacciamentochiuso per incidente provenendo da Venezia verso Uscita consigliata provenendo da Venezia: Belluno #aspiveneto x.com