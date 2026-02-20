Violenza sessuale su una minorenne ricoverata arrestato operatore socio sanitario a Pozzuoli

Un operatore socio sanitario è stato arrestato a Pozzuoli dopo aver violentato ripetutamente una minorenne ricoverata nella struttura. La denuncia della famiglia ha portato i carabinieri a intervenire e a fermare l’uomo, che lavorava nel centro medico locale. La ragazza, di 15 anni, era sotto cura per problemi di salute e ha raccontato quanto accaduto agli operatori. Ora, l'uomo si trova in carcere in attesa di essere processato. La vicenda ha suscitato sdegno tra i residenti della zona.

I carabinieri hanno arrestato un operatore socio sanitario: si sarebbe reso responsabile di violenza sessuale pluriaggravato su una minorenne durante il ricovero in una struttura di Pozzuoli (Napoli).🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Violenza sessuale su minore, i carabinieri arrestano operatore socio-sanitario Leggi anche: Violenza sessuale e maltrattamenti su anziani in casa di riposo: arrestato operatore sanitario Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La cultura dello stupro come tecnica di potere; Brescia, abusa della figlia: minorenne resta incinta. Padre arrestato; Intervento sulla modifica del Ddl Violenza Sessuale: la nostra battaglia per la dignità e la sicurezza; Violenza sessuale, una proposta per modificare il disegno di legge sul consenso. OSS arrestato con l'accusa di abusi su una minorenne ricoverataSecondo le indagini, condotte dai carabinieri di Monte di Procida, l'operatore sarebbe responsabile di reiterate violenze sessuali ai danni della paziente ... rainews.it Talent scout condannato a Bologna per violenza sessuale: «Ha molestato un ragazzino di 11 anni che ha avuto il coraggio di denunciarlo»Condannato a tre anni e quattro mesi, al termine del processo di primo grado con rito abbreviato, un talent scout del cinema. Lo scontro tra accusa e difesa ... corrieredibologna.corriere.it Orrore nel napoletano. L'accusa: "Violenza sessuale pluriaggravata su minore" #Pozzuoli - facebook.com facebook Oggi in piazza contro il peggioramento del Ddl Violenza Sessuale. Cancellare la parola "consenso" dal codice penale è un tradimento verso tutte le vittime di violenza. Rifiutiamo una legge che scarica l’onere sulle vittime x.com