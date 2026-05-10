A Venezia si indaga sul traffico di pigmenti tossici che coinvolge rotte dalla città ucraina di Bucha verso Varsavia. Le autorità stanno esaminando i metodi con cui vengono trasportati questi materiali, senza ancora fornire dettagli specifici sulle modalità operative. Tra gli elementi emersi, figura il ruolo di un giovane uomo che coordina i carichi illegali, anche se non sono stati resi noti ulteriori particolari sulla sua identità o sulle modalità di coinvolgimento.

? Domande chiave Come si sposta il traffico di pigmenti tossici da Bucha a Varsavia?. Chi è il giovane Ulas che coordina i carichi illegali?. Perché un gatto parlante guida il protagonista verso l'Hotel Chopin?. Cosa nasconde la fabbrica clandestina situata nella capitale polacca?.? In Breve Ulas coordina il trasporto di materiali tossici tra Bucha e Varsavia.. Il gatto parlante Serapione guida i protagonisti verso l'Hotel Chopin.. La produzione clandestina si è spostata da Bucha alla capitale polacca.. Serapione organizza un incontro con intellettuali come Kundera e Dostoevskij.. A Venezia, in Calle Santa Lidia, un negozio di colori gestito da un uomo anonimo nasconde un traffico illegale di pigmenti che collega la laguna polacca alla Macedonia antica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, il traffico di pigmenti tossici: rotte tra Bucha e Varsavia

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