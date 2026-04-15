Estate record per Ryanair Da Venezia nuove rotte per Budapest Siviglia e Alicante

L'estate 2026 si preannuncia come la più intensa per Ryanair negli aeroporti veneti, con un totale di 83 rotte. Tra le novità ci sono voli diretti verso Budapest, Siviglia e Alicante da Venezia, mentre da Verona partiranno collegamenti per Tirana e Trapani-Marsala. Questi dati riflettono un aumento significativo delle operazioni rispetto alle stagioni precedenti, con una particolare attenzione alle mete europee.

Sarà un operativo da record quello di Ryanair per l'estate 2026 negli aeroporti del Veneto: 83 rotte in tutto, incluse 5 novità: Budapest, Siviglia e Alicante dal Marco Polo di Venezia; Tirana e Trapani-Marsala dal Catullo di Verona.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayPer.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Estate 2026, operativo da record per gli aeroporti pugliesi: 82 le rotte di RyanairBRINDISI – In vista della summer 2026 si arricchisce il network nazionale e internazionale di Aeroporti di Puglia grazie alla compagnia aerea low... Pisa, Ryanair presenta l’estate 2026 con due nuove rottePISA – L’operativo Ryanair estate 2026 Pisa prevede 58 rotte complessive dall’aeroporto Galileo Galilei, con due nuove destinazioni internazionali e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aeroporto di Genova nel limbo. Tra guerra, vendita ai privati e record di passeggeri. Il caso Ryanair; GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLA DONNA: ANDOS COMITATO DI CODROIPO ORGANIZZA DUE EVENTI PER LA PREVENZIONE; Voli, l’allarme di Ryanair: Carburante garantito fino a metà maggio; AGCM, Consumerismo: Il 2025 anno record per la tutela del mercato. Rustichelli e l’autorità garantiscono equità in settori strategici. Estate in volo da Verona: Ryanair lancia nuove rotte dal CatulloNuovi voli da Verona: Ryanair lancia altre rotte dall’aeroporto Catullo. Ryanair decolla dall’aeroporto Catullo di Verona: nuove rotte per Tirana e Trapani nell’estate targata Veneto. Ryanair, la comp ... veronaoggi.it Ryanair lancia l’operativo per l’estate 2026 in VenetoRyanair annuncia un operativo record per l’estate 2026 negli aeroporti del Veneto (Venezia, Verona e Treviso), con 83 rotte, incluse 5 nuove rotte estive: 3 da Venezia verso Budapest, Siviglia e Alica ... md80.it Si chiudono gli Irish Open Championships 2026 a Bangor con un nuovo record nazionale e diverse indicazioni in vista dell’estate internazionale. facebook Gas europeo, stoccaggi al 29%: la corsa al GNL contro l'Asia segnerà un'estate di prezzi record x.com