Traffico bloccato per un' ora tra la terraferma e Venezia

Questa mattina, giovedì 23 aprile, si sono registrati forti rallentamenti nel traffico tra la terraferma e Venezia, con un blocco che è durato circa un'ora. Le strade che collegano le due aree sono state interessate da problemi che hanno causato notevoli disagi agli automobilisti. La situazione si è sbloccata nel primo pomeriggio, ma i rallentamenti hanno avuto ripercussioni sui mezzi e sui pendolari.

Il traffico ha subito grossi rallentamenti questa mattina, giovedì 23 aprile, sulle strade tra la terraferma e Venezia. La causa, come comunicato dalla polizia locale, è la presenza di una manifestazione nella zona di via dei Petroli a Porto Marghera, anche se si tratterebbe di un'iniziativa non.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Due incidenti in tangenziale a Milano: traffico bloccato nell'ora di puntaTraffico bloccato lungo la Tangenziale Ovest di Milano, A50, a causa di tre incidente avvenuti nell'arco di un'ora e mezza. Leggi anche: Incidente, scontro tra auto e camion: traffico bloccato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Traffico bloccato per un'ora tra la terraferma e Venezia; Un'altra giornata di traffico in tilt tra autostrada e tangenziale; Incidente sulla A8 Milano-Varese: chilometri di coda e traffico bloccato verso Milano; Incidente A14: coda di 6 km tra Fermo e Grottammare, traffico bloccato. SS106, un camion perde il carico: paura per gli automobilisti – VIDEOCORIGLIANO ROSSANO Traffico bloccato e fortunatamente solo tanta paura lungo la Strada Statale 106, all’altezza di Corigliano-Rossano. Lo riporta Eco dello Jonio. Un mezzo pesante avrebbe perso un car ... corrieredellacalabria.it Limbiate, traffico bloccato: la precedenza è per mamma anatra e i suoi anatroccoli – VIDEOLimbiate, traffico bloccato per dare la precedenza a mamma anatra e ai suoi anatroccoli Non è stato il solito incidente o un cantiere improvviso a ... ilnotiziario.net Traffico bloccato oggi a Sondrio: code sulla SS38 all’ingresso sud della città #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook #A24 #RomaTeramo traffico bloccato per #incidente tra #CarsoliOricola e #VicovaroMandela #Roma per chi proviene da #Teramo, si consiglia di uscire a #CarsoliOricola @WazeLazio #viabiliLAZ x.com