Picchiano una donna trans durante un controllo a Milano confermata la condanna a 10 mesi per un vigile

Durante un controllo a Milano, una donna trans è stata aggredita e picchiata da un agente della polizia locale. In seguito, un vigile è stato condannato a 10 mesi di reclusione, confermando la sentenza già emessa in primo grado. La notizia è stata resa ufficiale con la conferma della condanna da parte della Corte d'Appello.

È stata confermata in Appello la condanna a 10 mesi per uno degli agenti della polizia locale accusati di lesioni nei confronti di una donna trans. La 43enne era stata picchiata in zona Bocconi da tre poliziotti con calci e manganellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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