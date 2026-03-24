In Brasile, la deputata Erika Hilton è stata nominata presidente della Commissione donna alla Camera, diventando la prima parlamentare trans a ricoprire questa posizione nel Congresso nazionale. La nomina ha suscitato polemiche, con diverse reazioni provenienti da vari settori politici e sociali. La sua nomina rappresenta un cambiamento significativo nel panorama politico del paese.

La deputata Erika Hilton è stata nominata presidente della Commissione donna della Camera in Brasile, diventando la prima parlamentare trans a ricoprire questo ruolo nel Congresso nazionale. La votazione si è conclusa con undici voti favorevoli e dieci astensioni, subentra a una deputata indigena, anche lei esponente socialista. L’incarico è finito al centro del dibattito politico perché assume un valore rilevante considerando il contesto attuale, segnato da una significativa presenza di forze conservatrici, tra cui partiti di centrodestra tradizionali, movimenti di ispirazione evangelica e gruppi vicini all’ex presidente Jair Bolsonaro. Membro del Partito Socialismo e Libertà (Psol), la Hilton ha più volte sottolineato le proprie origini e il proprio percorso personale, definendosi "una travestita nera, della periferia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Polemiche in Brasile: la Commissione donna è presieduta da una donna trans

Articoli correlati

Picchiano una donna trans durante un controllo a Milano, confermata la condanna a 10 mesi per un vigileÈ stata confermata in Appello la condanna a 10 mesi per uno degli agenti della polizia locale accusati di lesioni nei confronti di una donna trans.

Manganellano una donna trans, due vigili a processo: in aula versioni contrastanti dell’aggressioneIn aula i due agenti della polizia locale di Milano hanno reso dichiarazioni contrastanti sull’aggressione subita da Bruna, la donna trans...

Aggiornamenti e notizie su Polemiche in Brasile la Commissione...

Temi più discussi: MotoGP, Goiania ancora nel mirino: gara ridotta e polemiche sull’asfalto; MotoGP | GP Brasile e le tante polemiche del weekend di Goiania; GP Brasile, scoppia la polemica di Michelin: La pista ha ceduto prima delle gomme; Gara ridotta, Michelin alza le mani: L’asfalto si stava sfaldando in curva-11 e curva-13.

Brasile, Neymar divide ancora: in patria scoppia la polemica sul poker. Un compagno lo difendeIl futuro di Neymar con la nazionale brasiliana continua a far discutere, tra chi sogna di rivederlo protagonista ai Mondiali del 2026 e chi invece mette. tuttomercatoweb.com

Polemiche in Brasile, Romario attacca Ancelotti: Neymar deve tornare in nazionale(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 24 MAR - E' polemica in Brasile per l'esclusione di Neymar dalla nazionale, con Romario che critica apertamente il commissario tecnico Carlo Ancelotti. tuttonapoli.net

Donne escluse dalle processioni pasquali a Sagunto, polemiche in Spagna. La confraternita difende la tradizione medievale, il governo Sanchez revoca il riconoscimento nazionale #ANSA - facebook.com facebook

Giusi Bartolozzi, carriera e polemiche della capo di gabinetto dimissionaria x.com