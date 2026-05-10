Venezia 17enne denuncia stupro in casa | Violentata dal coinquilino in assenza del compagno

Una ragazza di 17 anni ha contattato i soccorsi nella notte tra sabato e domenica, riferendo di essere stata vittima di violenza sessuale in casa. La giovane, di origine straniera, ha accusato un coinquilino, anch'egli di nazionalità straniera, di averla costretta a un rapporto sessuale mentre il suo compagno non era presente. Le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire quanto accaduto.

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