Mestre ragazza 17enne violentata in casa | sospettato un coinquilino

Una ragazza di 17 anni, di origine bengalese, è stata vittima di violenza all’interno dell’abitazione in cui vive con altri coinquilini. La polizia ha aperto un’indagine e al momento un sospettato è un coinquilino della ragazza. La vicenda si è svolta a Mestre, e le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e prove per fare luce sulla vicenda.

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Una ragazza bengalese di 17 anni è stata violentata nell’ casa dove vive con altre persone, si sospetta di un coinquilino Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di aver subito una violenza sessuale. La ragazza vive a Mestre in un appartamento condiviso con altre persone, tra cui il suo compagno e il figlio di appena tre mesi. I carabinieri dopo aver appreso l’accaduto e aver ascoltato la testimonianza della giovane mantengono il silenzio sulla vicenda, per proteggere la ragazza ma anche per avere più certezze sulla vicenda. Al momento sono in corso indagini e rilievi per verificare il fatto. La giovane, originaria del Bengala, appena 17enne, vive in un appartamento a Mestre, condiviso con altre persone.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mestre, ragazza 17enne violentata in casa: sospettato un coinquilino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mestre, 17enne violentata in casa: sospetti su un coinquilinoUna ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive, insieme ad altre... Violentata in casa a 17 anni, sospetti su un coinquilinoMestre, 10 maggio 2026 – Violentata in casa a 17 anni e i sospetti sarebbero su un coinquilino della giovanissima mamma.