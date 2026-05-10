Mestre 17enne violentata in casa | sospetti su un coinquilino

A Mestre, una ragazza di 17 anni è stata violentata all’interno della sua abitazione. La giovane vive con un coinquilino e il suo bambino di tre mesi. La polizia ha avviato le indagini e sta ascoltando le persone coinvolte per ricostruire quanto accaduto. Al momento, ci sono sospetti su un uomo che condivide l’appartamento con loro. La ragazza è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.

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