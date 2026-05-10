Mestre 17enne violentata in casa | sospetti su un coinquilino

Da tgcom24.mediaset.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mestre, una ragazza di 17 anni è stata violentata all’interno della sua abitazione. La giovane vive con un coinquilino e il suo bambino di tre mesi. La polizia ha avviato le indagini e sta ascoltando le persone coinvolte per ricostruire quanto accaduto. Al momento, ci sono sospetti su un uomo che condivide l’appartamento con loro. La ragazza è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.

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Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive, insieme ad altre persone, con il figlio di tre mesi e il compagno. Le indagini sono in corso e i militari dell'Arma mantengono il massimo riserbo, ma a quanto trapela l'autore della violenza sarebbe un coinquilino della giovane. Sono in corso gli accertamenti per chiarire i contorni della vicenda.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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