Mestre 17enne violentata in casa | sospetti su un coinquilino
A Mestre, una ragazza di 17 anni è stata violentata all’interno della sua abitazione. La giovane vive con un coinquilino e il suo bambino di tre mesi. La polizia ha avviato le indagini e sta ascoltando le persone coinvolte per ricostruire quanto accaduto. Al momento, ci sono sospetti su un uomo che condivide l’appartamento con loro. La ragazza è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.
Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive, insieme ad altre persone, con il figlio di tre mesi e il compagno. Le indagini sono in corso e i militari dell'Arma mantengono il massimo riserbo, ma a quanto trapela l'autore della violenza sarebbe un coinquilino della giovane. Sono in corso gli accertamenti per chiarire i contorni della vicenda.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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