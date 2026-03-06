Formazione all’estero per insegnanti | la nuova dimensione delle vacanze studio con i programmi di Trinity ViaggiStudio

Le vacanze studio organizzate da Trinity ViaggiStudio sono diventate una scelta diffusa tra le scuole per promuovere l’internazionalizzazione. Le opportunità di formazione all’estero sono rivolte agli insegnanti che desiderano arricchire le proprie competenze attraverso programmi specifici. Questi percorsi offrono esperienze di formazione e scambi culturali, rappresentando ormai un elemento consolidato nei percorsi educativi delle istituzioni scolastiche.

Le vacanze studio rappresentano ormai un tassello consolidato dei percorsi di internazionalizzazione delle scuole. Se da un lato costituiscono un'opportunità preziosa per gli studenti, dall'altro stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante anche per i Docenti. L'esperienza all'estero, infatti, non si limita all'accompagnamento educativo del gruppo: grazie ai programmi di formazione dedicati, gli insegnanti possono.