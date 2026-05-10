Vende droga fermato in flagranza | in casa oltre 15.000 euro in contanti

Nella notte tra giovedì e venerdì, i Carabinieri di Latina hanno arrestato un giovane di 22 anni tunisino, residente nel capoluogo, con l’accusa di detenzione di droga per scopo di spaccio. Durante l’operazione, sono state trovate in casa del ragazzo sostanze stupefacenti e oltre 15.000 euro in contanti. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, e l’uomo è stato portato in caserma per le formalità di rito.

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