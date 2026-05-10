Vende droga fermato e individuato | in casa oltre 15.000 euro in contanti

Nella notte tra giovedì e venerdì, i Carabinieri della Stazione di Latina hanno arrestato in flagranza un 22enne di origine tunisina, residente nel capoluogo pontino, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante l’intervento, i militari hanno trovato oltre 15.000 euro in contanti all’interno dell’abitazione dell’uomo. Il giovane è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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