Fermato dai finanzieri con mezzo chilo di droga e tremila euro in contanti

Un uomo di 28 anni, residente a Teano, è stato fermato dalle forze di finanza mentre trasportava circa mezzo chilo di sostanza stupefacente e tremila euro in contanti. L’intervento si è svolto durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro della droga e del denaro. L’individuo è stato quindi portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Il blitz durante un controllo a Vairano Patenora. Per il 28enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Un 28enne di Teano è stato fermato dalla guardia di finanza con mezzo chilo di droga e tremila euro in contanti. L'uomo è stato intercettato a bordo della propria auto a Vairano Patenora dai finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e della Tenenza di Piedimonte Matese, impegnati in un controllo su strada. La condotta dell'uomo ha insospettito i militari delle fiamme gialle che hanno deciso di approfondire i controlli nei suoi confronti. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare cui è stato...

