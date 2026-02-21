Vende crack nel parco accanto alla scuola pusher nei guai | in tasca anche 860 euro

Un uomo che vendeva crack nel parco Bacchelli, vicino a una scuola superiore, è stato fermato dalla polizia. Durante l’irruzione, nei suoi effetti personali sono stati trovati 860 euro in contanti e una dose di droga pronta per essere consegnata. La zona, molto frequentata da studenti, era diventata un punto di ritrovo per il traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato denunciato per spaccio e portato in commissariato.

Vendeva crack nella zona del parco Bacchelli - nell'area dei ‘Tre Campi’, frequentata da giovani e a pochi passi da un istituto superiore - e per questo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nei guai un 24enne di origine nigeriana, individuato grazie a un'attività di osservazione condotta nei giorni scorsi dagli agenti in borghese della polizia locale. Il giovane aveva attirato l'attenzione degli operatori, impegnati in un servizio contro lo spaccio e il consumo di droga, per alcuni atteggiamenti ritenuti sospetti. Fermato dopo essere stato visto cedere dosi di sostanza stupefacente, è stato trovato in possesso di 860 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l'attività di spaccio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

