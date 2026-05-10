Vela Red Bull Italy costante ma lontano dalla finale al SailGP delle Bermuda Vince Tom Slingsby

Si è conclusa alle Bermuda la quinta tappa del SailGP 2026, la sesta edizione del circuito velico internazionale dedicato ai catamarani foiling F50. La regata ha visto la vittoria dei Bonds Flying Roos, mentre Red Bull Italy si è classificata lontano dalla finale. La vittoria finale è andata a Tom Slingsby, che ha conquistato il primo posto nella manifestazione.

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Si conclude con il trionfo dei Bonds Flying Roos alle Bermuda la quinta tappa del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. La compagine australiana capitanata da Tom Slingsby ha primeggiato nelle acque dell’Oceano Atlantico, conquistando il terzo successo dell’anno e consolidando la leadership nella classifica generale della manifestazione. Dopo aver dominato la fase di qualificazione dedicata alle regate di flotta (quattro ieri e tre oggi), il team aussie si è imposto anche nella Finale del Bermuda Sail Grand Prix battendo nel Match Race decisivo gli spagnoli di Los Gallos (con al timone Diego Botin) ed i rappresentanti della Germania (con Erik Heil da skipper), relegati rispettivamente in seconda e terza piazza.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Red Bull Italy costante ma lontano dalla finale al SailGP delle Bermuda. Vince Tom Slingsby ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vela, Red Bull Italy sfiora la finale al SailGP di Sydney. Vince il team statunitenseBuone notizie in chiave azzurra a Sydney al termine del terzo appuntamento stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito... Vela, Spagna in fuga dopo la prima giornata del SailGP di Sydney. Red Bull Italy in crescitaVa in archivio per fortuna senza incidenti e con delle regate mozzafiato nelle acque del porto di Sydney il day-1 della terza tappa stagionale del... Argomenti più discussi: Vela, occhi puntati su Bermuda per il Red Bull Italy SailGP Team; Occhi puntati su Bermuda per il Red Bull Italy SailGP Team: al via la quinta tappa della stagione 6 del Rolex SailGP Championship - Saily; SailGP Bermuda: il Red Bull Team Italy settimo dopo la prima giornata, bene Bonds Flying Roos e Los Gallos; Red Bull Italy SailGP Team a Bermuda: al via la quinta tappa del Rolex SailGP Championship.