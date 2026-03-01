Vela Red Bull Italy sfiora la finale al SailGP di Sydney Vince il team statunitense

Al terzo appuntamento stagionale di SailGP 2026 a Sydney, il team di Red Bull Italy si è qualificato per la semifinale, mentre il team statunitense ha vinto la regata. Lo spettacolare circuito velico internazionale, riservato ai catamarani foiling F50, ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da tutto il mondo. La regata si è conclusa con la vittoria degli Stati Uniti, lasciando il team italiano a un passo dalla finale.

Buone notizie in chiave azzurra a Sydney al termine del terzo appuntamento stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Il team italiano ha sfiorato l'accesso alla finale della tappa australiana, conquistando comunque un ottimo quarto posto che fa ben sperare per i prossimi mesi. Il successo è andato alla compagine statunitense guidata dal driver Taylor Canfield, che si è imposta nel Match Race decisivo battendo Emirates GBR di Dylan Fletcher ed i Los Gallos di Diego Botin dopo aver staccato l'ultimo pass per la finale con un solo punto di vantaggio su Red Bull Italy, capace di confermarsi ad alti livelli anche oggi nelle tre regate di flotta collezionando uno score di 4-8-2.