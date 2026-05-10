Variazione bilancio da oltre 600mila euro
Nella prima variazione del bilancio di previsione 2026-2028, sono stati aggiunti più di 600 mila euro alla sezione dedicata agli investimenti sulla parte corrente. La modifica è stata approvata a maggioranza e riguarda risorse destinate a esigenze concrete della comunità. La variazione riflette un incremento rispetto alla precedente pianificazione finanziaria.
Dalla prima variazione del bilancio di previsione 2026-2028 ci sono oltre "600 mila euro sulla parte corrente di investimenti approvato a maggioranza per bisogni concreti alla comunità". La riflessione dell’assessore Gianni Bartalini (foto ) che aggiunge, "derivano principalmente da contributi statali, fra cui l’adeguamento del Fondo di solidarietà comunale e le risorse vincolate ai servizi sociali, e dalla applicazione di parte dell’ avanzo di amministrazione 2025 ". Ricorda inoltre che "si tratta di una scelta precisa che consente al Comune di rafforzare la spesa senza ricorrere, in questa fase, alla quota libera dell’avanzo di amministrazione mantenendo un’impostazione orientata all’efficacia dell’azione pubblica".🔗 Leggi su Lanazione.it
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