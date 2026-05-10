Variazione bilancio da oltre 600mila euro

Nella prima variazione del bilancio di previsione 2026-2028, sono stati aggiunti più di 600 mila euro alla sezione dedicata agli investimenti sulla parte corrente. La modifica è stata approvata a maggioranza e riguarda risorse destinate a esigenze concrete della comunità. La variazione riflette un incremento rispetto alla precedente pianificazione finanziaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui