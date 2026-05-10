Varese soccombe a Bologna | playoff sfumati per i biancorossi

Varese ha perso contro Bologna, causando la perdita delle possibilità di qualificarsi ai playoff. La squadra ha accumulato punti durante il campionato, ma alcuni risultati sono stati influenzati dalla gestione di partite con numeri incompleti. Nella partita contro Bologna, il divario nei rimbalzi ha impedito a Nkamhoua di esprimersi al meglio, compromettendo il rendimento complessivo della squadra.

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? Domande chiave Come ha influito la gestione del campionato monco sui punti persi?. Perché il divario nei rimbalzi ha annullato la prestazione di Nkamhoua?. Quali errori tecnici hanno impedito a Kastritis di raggiungere i playoff?. Come cambierà il mercato per puntare alla prossima coppa europea?.? In Breve Nkamhoua segna 30 punti, Iroegbu 19 e Librizzi 13 nella sconfitta varesina.. Bologna domina i rimbalzi con 54 catture contro le sole 24 di Varese.. L'assenza di Moore per malessere allo stomaco penalizza il rendimento di Tazé.. La vittoria di Trento contro Milano garantisce ai trentini l'ultimo posto playoff.. La Openjobmetis di Varese chiude la stagione regolare con una sconfitta pesante a Bologna per 104-85, un risultato che allontana definitivamente il gruppo dai playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese soccombe a Bologna: playoff sfumati per i biancorossi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Varese stende Derthona. Biancorossi in zona playoffDopo il pesante ko con Napoli, Varese si rialza e con Derthona trova una notte memorabile. Varese “vede“ il ritorno ai playoff. Biancorossi col pass per l’EuropaLa Pallacanestro Varese vede i playoff, otto anni dopo l’ultima partecipazione nella stagione 2017/18.